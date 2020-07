WTA Cincinnati: Ecco tutte le wild card per il main draw. Stephens e Osaka ci ripensano e sono wild card

Il Cincinnati WTA Premier 5, che si terrà quest’anno a New York, nella stessa sede degli US Open, ha annunciato questo giovedì il nome delle cinque wild card per il tabellone principale femminile dell’edizione 2020, che avrà un elenco interessante, nonostante le pesanti assenze come la numero 1 del mondo Ashleigh Barty e la numero due Simona Halep.

Le wild card sono, semplicemente impressionanti, con quattro campionesse del Grande Slam e una giovane stella locale: Venus Williams (7 Grand Slams), Kim Clijsters (4), Naomi Osaka (2) e Sloane Stephens (1) si uniscono a Caty McNally, nata a Cincinnati, con una polemica per Osaka e Stephens che hanno ricevuto questi inviti appena due giorni dopo aver scelto di non partecipare al torneo. Entrambi avrebbero avuto accesso al torneo in base alla loro classifica se si fossero iscritte.