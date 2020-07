Momenti di tensione alla fine del match tra Daniel Evans e Kyle Edmund (Video)

Daniel Evans e Kyle Edmund, i due migliori giocatori britannici di singolare del momento, si sono incontrati questo martedì in un altro round della versione a squadre della ‘Battle of the Brits’, con Evans che ha battuto Edmund 6-4 e 6-4 in un incontro di alta qualità che è stato segnato però da momenti di tensione a fine partita.

Alla fine dell’incontro Edmund ha “salutato Evans in un modo un po’ aggressivo, ed ha lasciato il suo avversario e compagno di squadra in Coppa Davis francamente arrabbiato. “Stai molto attento, Kyle, stai molto attento”, ha detto Evans, prima di sfogarsi sulla sua panchina. “Hai visto cosa ha fatto con la mia racchetta? L’ha colpita forte…”