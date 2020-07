Da Palermo: Rimane un solo biglietto per la finale ed una decina per il resto del torneo. Incasso totale di 40 mila euro

Un biglietto per la finale, una decina per il resto del torneo. Sono questi i tagliandi rimasti a disposizione – dei 2250 iniziali – per assistere al torneo WTA di Palermo.

L’incasso totale sarà di 40.000 euro. “Siamo felici che si possa giocare davanti al pubblico, sia pure in numero drasticamente ridotto per le misure anti-Covid – ha detto il direttore del Torneo, Oliviero Palma – mai come questa volta avremmo potuto riempire ogni giorno uno stadio da 5.000 spettatori”.