Zeballos: “Non ho voglia di andare agli US Open, ma sono cinque mesi che non guadagno”

Il tennista argentino Horácio Zeballos ha rilasciato un’intervista al quotidiano argentino Pagina 12 dove ha parlato dell’edizione 2020 degli US Open e ha sollevato dubbi sulla sua presenza a New York.

“Non so ancora cosa farò. Ho ancora molti dubbi perché non ho voglia di andare a New York. Preferirei iniziare nella stagione su terra, ma non andare agli US Open presuppone che perda un occasione per guadagnare punti e denaro. Non guadagno da cinque mesi oramai”.

Zeballos, numero quattro del mondo in doppio, ha parlato dell’importanza dei Grand Slam nel mondo del tennis:

“I tornei del Grand Slam hanno molto potere e l’ATP li sta inseguendo. Fortunatamente, hanno preso la decisione giusta per quanto riguarda la classifica e il mantenimento dei punti”.