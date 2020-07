Nick Kyrgios replica duramente a Borna Coric: “Il tuo livello intellettuale è pari a zero”

Nelle ultime ore abbiamo appreso che Borna Coric ha criticato Nick Kyrgios per le sue parole su Novak Djokovic, A. Zverev e l’Adria Tour, ma l’australiano non ha lasciato il croato senza risposta.

In effetti, Nick Kyrgios si è rivolto a Twitter per farsi “sentire”:

“Dovresti preoccupartene. Sei testardo? Ancora una volta, puoi difendere i tuoi compagni di squadra, ma cerco solo di renderli responsabili degli errori che hanno commesso. Quando ho detto che non avevo intenzione di disturbare nessuno, volevo semplicemente chiarire che sono giocatori di tennis, non sono nessuno in particolare. Proprio come pensavo, il livello intellettuale di Coric è pari a zero”.

Nick Kyrgios ha poi chiuso in maniera durissima su Coric: “Borna, assicurati che la tua mancanza di intelligenza non significhi che altri tennisti devono affrontare ciò che Grigor Dimitrov ha passato. Sei stato in grado di leggere qualcosa su come si sente dopo aver superato la malattia o è troppo per il tuo cervello elaborare questo?”.

Borna Coric aveva dichiarato in precedenza che Kyrgios predica bene ma poi si comporta in un altro modo. Nick alcuni giorni fa si è fatto beccare nella discoteca “Heaven” di Adelaide senza mascherina. : “Lui è così, non ci sono altre spiegazioni. Se fosse qualcun altro a tenere lezioni e a fare prediche potrei capirlo, ma che lo faccia proprio Kyrgios… non è realistico. Ma va bene, è il suo stile”.