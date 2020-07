Grigor Dimitrov ed il Covid-19: “È una cosa seria: Non sentivo più gli odori e i sapori e mi sentivo molto stanco”

Grigor Dimitrov, 29 anni, è stato uno dei tennisti più importanti a contrarre il coronavirus. Il bulgaro ha contratto la malattia durante l’Adria Tour nei Balcani ed è risultato nuovamente negativo solo nelle ultime settimane, il che gli ha permesso di allenarsi e giocare di nuovo. Tornando alla competizione questo fine settimana, nella seconda edizione di Ultimate Tennis Showdown all’Accademia di Mouratoglou, Dimitrov, che ha perso i primi due incontri della competizione (contro Richard Gasquet e Feliciano Lopez), ha ammesso di non essere ancora ad un livello accettabile.

“Non sono pronto a competere al massimo livello. Le cose stanno migliorando e anche tutto il resto, ma è molto difficile il recupero. Sono stato a casa circa un mese a causa del virus. I sintomi erano molto brutti, avevo un forte malessere, non sentivo più gli odori e i sapori e tutto quello che potete immaginare. Ma è bello essere di nuovo in campo”, dichiara il bulgaro a ‘Tennis Majors’.

Dimitrov assicura che sta cercando di ritrovare a poco a poco il suo miglior livello e ricorda che la parte mentale è importante quanto la parte fisica. “Sto lavorando come posso, cercando di recuperare. Ci sono giorni in cui mi sento bene e mi alleno molto, ma altri in cui tutto ciò che voglio è riposare e non fare nulla. Questi sono stati giorni difficili per me, ci sono molte cose che mi passano per la testa. Uno dei messaggi più grandi che do è che non dobbiamo sottovalutare il potere della mente. Sono tempi difficili e dobbiamo lavorare non solo il corpo, ma anche la mente”.