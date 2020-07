Novak Djokovic giocherà gli US Open: ha chiesto le palle da torneo e si sta allenando sui campi duri (Video)

I segnali continuano ad arrivare: Novak Djokovic, il numero uno della classifica mondiale, dovrebbe competere agli US Open se il torneo di New York dovesse davvero svolgersi, come sembra che avvenga.

Il 33enne serbo, che ha vinto il torneo nel 2011, 2015 e 2018, si sta allenando a Marbella, nel sud della Spagna, in condizioni di gioco molto simili a quelle del torneo americano: i campi veloci sono simili e anche le palle sono quelle che saranno utilizzate nella competizione.

Rennae Stubbs, commentatore ESPN e allenatore di Eugenie Bouchard, ha fatto alcune rivelazioni durante un podcast. “Ha chiesto le palle agli US Open e le sue intenzioni sembrano chiare. Sembra che voglia giocare il torneo”.

Ricordiamo che Roger Federer, infortunato, non giocherà il torneo, e Rafael Nadal, numero due al mondo e campione del torneo in carica, si sta allenando sulla terra e sembra poco disponibile a recarsi a New York, quindi questa potrebbe essere un’interessante opportunità per il serbo (17 Grand Slam) di avvicinarsi ai record dello svizzero (20) e dello spagnolo (19).