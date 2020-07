Campionato Serie A1 – Femminile: Tc Prato – semifinale andata 4-0 contro Tc Parioli Roma

Nell’andata della semifinale scudetto le campionesse d’Italia in carica del Tennis Club Prato superano per 4-0 il Tennis Club Parioli e fanno un passo importante per raggiungere la finale di mercoledi 12 agosto a Todi. Nel maschile la formazione del Tc Prato nel playoff di andata di serie A2 contro il Tc Rungg Merano vince 4-2 ed è in gara per cercare la promozione. Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini e Kristina Kucova, nell’anticipo di sabato, si sono imposte con un secco 4-0 contro le romane Martina Di Giuseppe, Greta Arn, Nastassja Burnett e Camilla Rosatello.

Il ritorno si disputerà a Roma giovedi 30 luglio. “La vittoria della Kucova con la Arn è stata molto importante nell’ambito della sfida – dice il capitano del Tc Prato Gianluca Rossi – un primo set giocato dalla Arn davvero a ritmi stratosferici poi è stata brava Cristina a trovare profondità e a vincere il secondo set poi il tie break decisivo è molto a sensazioni e la nostra giocatrici nel momento decisivo ha chiuso la sfida 11-9. Brava anche Martina Trevisan contro la Di Giuseppe soprattutto nel secondo set e Lucrezia Stefanini ha giocato la partita perfetta contro la Burnett. Il doppio Kucova-Trevisan è un nostro punto di forza e anche in questa occasione sono state brave. Non adagiamoci perchè il ritorno è sempre un match da non sottovalutare”

Play off scudetto (semifinali)

Tc Prato b. Tc Parioli 4-0 (andata a Prato, ritorno a Roma il 30 luglio)

Kristina Kucova (Prato) b. Greta Arn (Parioli) 16 63 11-9

Martina Trevisan (Prato) b. Martina Di Giuseppe (Parioli) 60 75

Lucrezia Stefanini (Prato) b. Nastassja Burnett (Parioli) 62 63

Martina Trevisan/Kristina Kucova (Prato) b. Nastassja Burnett/Camilla Rosatello (Parioli) 63 75