Verdasco: “L’idea è quella di giocare gli US Open, Madrid, Roma e Roland Garros”

Il tennista spagnolo Fernando Verdasco era presente alla conversazione con Tennis Majors dove ha discusso del prossimo futuro del mondo del tennis e ha sottolineato quello che ha intenzione di fare.

“Al momento non mi è ancora chiaro cosa intendo fare. Qualche giorno fa ho pensato di giocare il torneo a Washington e ora è stato annullato. Le prospettive negli Stati Uniti sono molto negative e peggiorano ogni giorno a causa della pandemia di coronavirus. I casi aumentano ogni giorno. Non sappiamo ancora se il torneo di Cincinnati e l’US Open possono essere giocati a New York o no… L’organizzazione vuole che entrambi si giochino lì, ma credo che aspetteremo fino all’ultimo momento per prendere una decisione”.

Fernando Verdasco conferma la sua intenzione di giocare gli US Open e non solo:

“Se si gioca l’US Open dobbiamo analizzare la situazione a New York per decidere se andare o meno. Se le prospettive sono buone e la situazione è sotto controllo, cercherò di giocare il torneo. Al mio ritorno, l’idea è di giocare la stagione europea a Madrid, Roma e Roland Garros”, ha dichiarato.