ATP introduce la multa e la violazione del codice di condotta per chi non rispetta le distanze

L’ ATP si impegna ad evitare o almeno a ridurre il rischio di contagio da covid-19 quando il tennis ritornerà.

Pertanto, l’ATP introdurrà una violazione del codice di condotta per coloro che non rispetteranno le regole di distanziamento sociale e altre misure preventive sia nel torneo (US Open), sia nell’area circostante e anche nell’hotel.

In questo senso, i giocatori di tennis che non rispetteranno le regole e le distanze sociali potranno essere multati fino a 20.000 dollari.

I giocatori poi potrebbero essere multati fino a $20K per “violazione ripetitiva o palese” delle regole del covid-19 all’interno dell’area del torneo, incluso l’hotel (o affrontare una punizione ancora più dura per un comportamento particolarmente grave).