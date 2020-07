Pablo Carreno Busta pessimista sugli Us Open

Il tennista spagnolo Pablo Carreno-Busta ha parlato di quello che sta per succedere nel circuito del tennis professionistico.

“Il circuito ATP è complicato perché ci sono giocatori di paesi diversi e ognuno ha a che fare con una situazione diversa per quanto riguarda il Covid-19. Non sappiamo ancora se il piano degli US Open andrà avanti a causa della situazione a New York (l’organizzazione degli US Open ha già confermato che ci sarà il torneo)”.

“A settembre inizierà la stagione su terra e sembra che il Roland Garros si giocherà. È più plausibile che negli Stati Uniti. Tuttavia, il Covid-19 non è facilmente controllabile e in qualsiasi momento potrebbero esserci dei contrattempi e potremmo doverci fermare di nuovo. Spero di no, ma non ci sono certezze assolute”, ha detto.