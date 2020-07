Garbine Muguruza conferma l’intenzione di giocare gli US Open

La tennista spagnola Garbine Muguruza ha rilasciato un’intervista a margine di un evento di uno dei suoi sponsor dove garantisce che farà di tutto per giocare gli US Open.

“E’ un po’ strano, sarà difficile e le circostanze non sono le migliori, ma è sempre meglio giocare che non giocare”.

Garbine Muguruza parla anche di come ci si sente a giocare senza il pubblico:

“Vivo per competere e non importa quanto sia strano giocare senza il pubblico. Voglio partecipare ad ogni torneo in questo momento”.