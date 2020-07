Stan Wawrinka giocherà in Davis per la Svizzera se anche Federer lo farà

Il tennista svizzero Stan Wawrinka ha rilasciato un’intervista a Tennis Actu dove rivela di essere disponibile ad aiutare la Svizzera in una futura edizione della Coppa Davis ad una condizione.

“Alla mia età non posso giocare tutti i tornei che voglio e in questo senso è complicato perché non mi piace affatto il nuovo formato della Davis Cup. Senza Roger Federer non è la stessa cosa. Non è che non voglia competere con gli altri compagni di squadra, ma perché con lui (Federer) è tutto diverso e più emozionante”.

La Svizzera ha perso negli spareggi in favore del Perù ed è passata al Gruppo II della Coppa Davis l’equivalente della terza divisione.