Anna Kalinskaya dichiara di aver avuto il CoronaVirus

L’ex fidanzata di Nick Kyrgios, Anna Kalinskaya, ha usato i social network per dichiarare che era risultata positiva al coronavirus e ha preso le necessarie precauzioni e isolamento.

Dopo aver trascorso due settimane in quarantena, Anna Kalinskaya è risultata negativa al coronavirus e ha lasciato un messaggio:

“Ciao a tutti! Tre settimane fa sono risultata positiva al coronavirus. Ho avuto dei sintomi (mal di testa, nessun odore, debolezza fisica) e ho fatto una quarantena volontaria per 14 giorni. Una settimana fa ho fatto altri due test ed erano negativi. Finora mi sento bene e sono tornata ad allenarmi. Lascio un solo avvertimento: se qualcuno intorno a voi ha dei sintomi, fate il test anche se non avete sintomi, indossate una mascherina e lavatevi le mani. Pensate agli altri e restate in salute”, si legge.