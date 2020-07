Collins reagisce dopo essere stata espulsa da un torneo per aver infranto il protocollo

La tennista americana Danielle Collins è stata espulsa alcuni giorni fa da un torneo dopo aver infranto il protocollo in un evento di esibizione e ha reagito a ciò che è accaduto.

“Mi scuso con le mie compagne di squadra e i fan del WTT per l’incomprensione che è stata causata dopo aver lasciato il resort. La regola che presumibilmente ho violato era stata istituita a metà torneo e non era una regola che già conoscevo prima di lasciare il resort. Non violerei mai intenzionalmente le regole per mettere a rischio le mie compagne di squadra.”