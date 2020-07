Eugenie Bouchard riceve la wild card per uno dei primi WTA post-pandemia

Fuori dalla top 300, Eugenie Bouchard, ex top 5 WTA, ha ancora un valore aggiunto. La 26enne canadese, finalista a Wimbledon nel 2014, ha ricevuto una wild card per uno dei primi tornei WTA post-pandemia, a cui non poteva partecipare senza lo stesso invito.

Si tratta del WTA di Praga, che iniziera’il 10 agosto e che vedrà la partecipazione di alcune delle migliori giocatrici del mondo, come Simona Halep, Karolina Pliskova e Petra Kvitova.