Borna Coric ritorna a vincere dopo essere guarito dal coronavirus

Borna Coric, che è stata una delle persone infettate dal coronavirus durante l’Adria Tour, e’ tornato in campo per la prima volta dopo essere guarito dal covid-19. L’attuale numero 33 del mondo ha debuttato nella fase a gironi dei Campionati dell’Europa dell’Est all’Accademia di Janko Tipsarevic a Belgrado con una vittoria molto sofferta.

L’ex top 15 Coric ha avuto bisogno di tre set per battere Ergi Kirkin, numero 509 ATP, ma ha finito per vincere 7-5, 4-6 e 6-1 in una battaglia di oltre due ore.