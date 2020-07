Eugenie Bouchard ha stilato la sua tennista perfetta e ha incluso anche se stessa

Eugenie Bouchard, 26 anni, è in gara in queste settimane per la squadra di Chicago al World Team Tennis negli Stati Uniti. Intervistata da “Tennis Channel”, che sta trasmettendo la competizione, la canadese ha stilato la giocatrice perfetta per caratteristiche tecniche e ha incluso anche se stessa.

Servizio – Petra Kvitova – “Se devi sceglierne uno, è di Petra. È mancina, il che è raro. Ed è un servizio molto preciso e potente”.

Diritto e Fisico – Serena Williams – “È molto forte fisicamente e domina gli incontri con la sua potenza fisica. Ha il miglior diritto del mondo”.

Rovescio – Eugenie Bouchard – “Posso scegliere il mio rovescio? Amo il mio rovescio . Mi piace essere aggressiva e cercare di mettere la palla dove voglio”.

Intelligenza tattica – Sofia Kenin – “Ha un QI tennis incredibile. È super intelligente e scopre sempre le debolezze delle sue avversarie”.

Resistenza – Simona Halep – “E’ molto forte e può stare molto tempo in campo. Vincere il Roland Garros ne è la prova!”

Spirito positivo e voglia di lottare – Alison Riske – “E’ la giocatrice con l’atteggiamento più positivo e la volontà di vincere che io conosca. Abbiamo avuto battaglie incredibili e lei non si arrende mai.”