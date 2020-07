Juan Martin Del Potro ritorna ad allenarsi sul campo

Juan Martín Del Potro, 31 anni, ne ha passate abbastanza dentro e fuori dal campo da tennis: quattro operazioni al polso e ora due per un infortunio al ginocchio che gli ha permesso di giocare solo 12 partite dall’ottobre 2018. L’argentino sembra aver finalmente trovato la forza di contrastare i problemi fisici e cercare di dare un’altra possibilità alla sua carriera.

Negli ultimi mesi Del Potro non ha fatto altro che rafforzare i muscoli per cercare di sentirsi più a suo agio con il ginocchio, quindi ha anche rinunciato ai servizi di Sebastian Prieto, che è andato a tempo pieno ad allenare Juan Londero. Ma ora Delpo è tornato in campo e si è allenato sui campi di un club privato di Buenos Aires, dove vive una parte dell’anno (l’altra è a Miami).

“Non si muove molto, è molto attento ma l’impatto della sua palla è lo stesso di sempre. Ha un tempismo impressionante”, ha detto a ‘La Nación’ uno dei pochi testimoni che hanno partecipato agli allenamenti di Del Potro nella capitale argentina. Leonardo Mayer e Guido Pella sono gli altri giocatori autorizzati ad allenarsi dal governo.