Dominic Thiem elogia Tommy Haas

Dominic Thiem, numero tre del mondo, ha avuto la possibilità di testare in campo questo fine settimana la qualità di gioco che Tommy Haas, 42 anni, ex n.2 del mondo, ha ancora. Il 26enne austriaco ha vinto in due set combattuti , e alla fine non ha risparmiato gli elogi al tedesco, attualmente direttore di Indian Wells.

“E’ incredibile poter giocare contro un tennista come Tommy Haas. Purtroppo non abbiamo mai giocato nel circuito, quindi sono stato molto felice di poter giocare contro di lui in questo torneo. Questo incontro dimostra che è ancora in buona forma e ci sono stati momenti della partita che mi ha costretto a cambiare tattica. È stata una partita molto interessante e sono felice di aver vinto in due set.”