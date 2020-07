L’ATP ha riaperto i termini per sottoscrivere il suo programma di assicurazione sanitaria.

In particolare ha concordato con AXA la copertura delle spese che dovessero insorgere a causa del covid-19, per i giocatori ed un membro del loro staff.

Questa possibilità è particolarmente interessante per i giocatori non di primissimo livello, per i quali le eventuali spese insorgenti potrebbero esse troppo pesanti.

C’è da augurarsi che la WTA segua anche in questo, come ha fatto per tutte le altre occasioni.

Un Grazie a Carl