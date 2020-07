CTRE CUP 2020 – A Reggio Emilia vincono Seppi e Travaglia

Tre giorni di grande tennis al Circolo Tennis Reggio Emilia, dove quattro tra i più quotati tennisti del panorama nazionale si sono sfidati nella CTRE cup. Ad imporsi, nella splendida cornice di Villa Canali, sono stati Stefano Travaglia ed Andreas Seppi (Team Reggio Motori), capaci di imporsi 3-1 sul Team Camparini Gioielli, composto da Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi.

Quest’ultimo si è arreso nel match inaugurale a Travaglia, vittorioso con un duplice 6-3; a portare a due i punti del Team Reggio Motori è stato Seppi, che ha sofferto nel primo set contro Mager, per poi rifarsi in rimonta ed aggiudicarsi il successo al super tie-break conclusivo. Giannessi ha riaperto i giochi con un tennis vario, fatto di colpi dal fondo e discese a rete, regolando Seppi nel primo match della seconda giornata, mentre Travaglia ha avuto la meglio su Mager in una contesa fatta di colpi ad altissima velocità.

Nel doppio, a risultato già acquisito, gli organizzatori hanno rimescolato le carte per far fronte al forfait dell’acciaccato Mager, schierando insieme a Seppi il classe 1998 Andrea Guerrieri, tennista reggiano e alfiere della squadra che lo scorso anno era in A2: l’improvvisata coppia ha avuto la meglio su Travaglia-Giannessi sulla distanza di tre long tie-break al meglio dei 10 punti, tra gli applausi del pubblico (la manifestazione, è bene ricordarlo, era aperta ai soli associati nel rispetto della distanza di sicurezza).

Tra le iniziative collaterali una cena di beneficenza per il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e l’iniziativa “Gioca col campione”, dove 50 ragazzi della scuola avviamento tennis del CT Reggio e di alcuni circoli amici hanno trascorso una bella mattinata palleggiando coi quattro campioni. Un’esperienza che finirà dritta nell’album dei ricordi.

I risultati della CTRE cup 2020:

Stefano Travaglia (Team Reggio Motori) b. Alessandro Giannessi (Team Camparini Gioielli) 6-3, 6-3

Andreas Seppi (Team Reggio Motori) b. Gianluca Mager (Team Camparini Gioielli) 3-6, 7-6 (7-4), 10-4

Alessandro Giannessi (Team Camparini Gioielli) b. Andreas Seppi (Team Reggio Motori) 6-3, 3-6, 8-10

Stefano Travaglia (Team Reggio Motori) b. Gianluca Mager (Team Camparini Gioielli) 6-7 (4-7), 6-4, 10-8

Seppi/Guerrieri vs Travaglia/Giannessi 10-7, 7-10,D 13-11

Damiano Reverberi