Novak Djokovic va in Bosnia ed elogia Semir Osmanagic

Novak Djokovic dopo essere guarito dal coronavirus ha trascorso alcuni giorni nella vicina Bosnia.

Novak ha visitato il parco archeologico delle cosiddette ‘Piramidi del Sole’, presso la cittadina di Visoko.

Il n.1 del mondo è stato accompagnato da Semir Osmanagic, acceso sostenitore di quella teoria (rifiutata da tutti gli ambienti scientifici) che vede nelle Piramidi bosniache delle antiche costruzioni umane risalenti a circa dieci mila anni prima dell’avvento di Cristo e dotate di particolari poteri, ancora sconosciuti oggi.

Djokovic dichiara: “Se c’è un paradiso sulla Terra, allora è qui.

Ci sono molti posti che ho visitato nel corso della mia vita in cui mi sono sentito completamente realizzato, sotto ogni punto di vista. Questa è un’esperienza unica per me. Oggi mi trovo in quello che definiscono un mondo alternativo, anche se oggi sappiamo che è quello originale.”

“Sei un inventore ed un uomo che ha veramente scoperto qualcosa che sarà di grande energia, importanza spirituale e di prosperità per il mondo. Non solo per i Balcani e la Bosnia, ma per tutti noi”.