L’ATP prepara assicurazione per proteggere giocatori e allenatori

Ci sono ancora molti dubbi sul ritorno del tennis, ma l’ATP continua a cercare di rassicurare le persone coinvolte.

Questo mercoledì, durante un nuovo incontro di zoom con gli allenatori, è stato garantito che ci sarà un’assicurazione per proteggere i giocatori nel caso in cui i tornei siano influenzati da casi di coronavirus.

Ricordiamo che Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha sostenuto che i tornei non saranno interrotti se ci saranno casi di covid-19, ma ammette che non è stata ancora trovata una soluzione consensuale per queste situazioni.