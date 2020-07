Andy Murray: “Il fatto di non avere giocato Wimbledon quest’anno è stato un grande dispiacere”

Andy Murray, 33 anni, continua ad avere un dolore cronico e dichiara: “Sto diventando vecchio per giocare a tennis. Quando salto una grande competizione sono di conseguenza consapevole che non avrò più molte altre opportunità per recuperare. Il fatto di non avere giocato Wimbledon quest’anno è stato un grande dispiacere”.

Andy ha anche parlato delle cose che gli stanno mancando in questo periodo, in cui gli spostamenti sono inevitabilmente ancora limitati. “Mi manca viaggiare e scoprire nuovi posti nel mondo, ma mi mancano soprattutto i miei amici e i miei genitori. Non li vedo da mesi e spero di poterli riabbracciare presto”.