Bett1 ACES: Jannik Sinner fermato in semifinale da Dominic Thiem. L’austriaco sfiderà in finale Matteo Berrettini (con la sintesi della partita e la prodezza alla Boris Becker di Sinner)

Sinner sconfitto in semifinale

Niente da fare per Jannik Sinner nella semifinale del torneo di esibizione di Berlino (erba).

L’azzurro si è arreso a Dominic Thiem, n.3 del mondo, con il risultato di 63 76 (5).

Domani in finale Thiem sfiderà il nostro Matteo Berrettini, invece Sinner sarà impegnato nella finalina 3/4 posto contro Bautista Agut.

Nel primo set Sinner cedeva la battuta nel quarto game, sull’1 a 2, quando dal 40-30 perdeva il servizio ai vantaggi.

Thiem non concedeva nulla al servizio e vinceva la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set l’azzurro annullava complessivamente tre palle break e riusciva a portare in qualche modo la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak l’equilibrio regnava sovrano fino al 5 pari quando Thiem dopo aver tenuto il servizio, approfittava nel punto successivo, sul match point, di un errore gratuito di Sinner, con l’austriaco che portava a casa in questo modo set e match per 7 punti a 5.

Il gran punto di Sinner

La sintesi della partita



La partita punto per punto