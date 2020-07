Ufficiale: il torneo ATP 500 di Basilea è rimandato al 2021

Il torneo ATP 500 di Basilea è stato ufficialmente rimandato al 2021: la manifestazione, originariamente in programma in concomitanza con Vienna a partire dal 26 ottobre, non si disputerà nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in evidenti difficoltà gli organizzatori soprattutto dal punto di vista finanziario. Dopo i rumors di qualche settimana fa, ora la notizia è stata confermata anche dall’ATP che ha provveduto alla rimozione del torneo dal calendario: la cinquantesima edizione degli Swiss Indoors si disputerà dal 23 al 31 ottobre 2021.

Roger Federer, vincitore delle ultime tre edizioni (2017, 2018, 2019), resterà dunque il campione in carica per un altro anno.