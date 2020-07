Bett1 ACES: Jannik Sinner elimina Tommy Haas e domani sfiderà in semifinale Dominic Thiem (con il video della sintesi della partita)

Sinner in semifinale

Jannik Sinner centra le semifinali del torneo di esibizione di Berlino (erba).

L’azzurro ha sconfitto nei quarti di finale l’ex n.2 del mondo Tommy Haas con il risultato di 64 36 10-8 al supertiebreak.

Domani in semifinale Jannik Sinner sfiderà Dominic Thiem.

Da segnalare che Sinner dopo aver vinto il primo set per 6 a 4, grazie al break nel quinto gioco, nel secondo set sul 3 a 2 e servizio a disposizione ha avuto un passaggio a vuoto, complice Haas che ha disputato alcuni game di altissimo livello, con il tedesco che piazzava un parziale di quattro game consecutivi e vinceva la frazione per 6 a 3.

Nel supertiebreak Sinner per ben due volte avanti di due minibreak veniva raggiunto da Haas che si portava sull’8 a 9 e servizio a disposizione, ma l’azzurro chiudeva tutto con una bella risposta di diritto vincente vincendo in questo modo la partita per 10 punti a 8.

La partita punto per punto



ACES Tour Haas T. Haas T. 4 6 8 Sinner J. Sinner J. 6 3 10 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Haas T. 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Haas T. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Haas T. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Haas T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Haas T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Haas T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 4-5 → 4-6 Haas T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Haas T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Sinner J. 0-15 15-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Haas T. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Haas T. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Haas T. 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Gran scambio tra Sinner e Haas