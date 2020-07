Roger Federer e l’aiuto con il nuovo ranking

Roger Federer è stato uno dei maggiori beneficiari delle misure del Ranking ATP per la ripresa del tennis.

Dichiara Roger: “Per me, la situazione non cambia molto, anche se a livello di classifica sicuramente mi aiuta. I miei fan sono felici perché, anche se non potrò giocare, gli altri non saranno in grado di guadagnare molti punti, ma questo non mi preoccupava affatto. L’unica cosa che sarò sicuramente più rilassato”.

Roger Federer pone anche le basi per la stagione 2021:

“Spero di essere pronto il 1 ° dicembre per iniziare a concentrarmi sulla stagione 2021”.

Ricordiamo che Roger Federer è stato operato una seconda volta a giugno e ha annunciato che ritornerà in campo solo nel 2021, ma con questo nuovo sistema di ranking avrà diversi benefici, come altri ovviamente.

Nel ranking normale, se Federer non avesse più giocato nel 2020, sarebbe stato molto vicino a uscire dai primi 100 alla fine dell’anno, dato che ha disputato solo un torneo, gli Australian Open, in questa stagione.

In questo senso, con il nuovo sistema di ranking, lo svizzero manterrà tutti i suoi punti principali del 2019 (Indian Wells, Wimbledon, Miami, Roland Garros, Halle e Basilea, per esempio) e avrà una nuova opportunità per difenderli nel 2021

Federer dovrebbe rimanere tra i primi 8 ATP.