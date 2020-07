Campionato Serie A1 Femminile: I risultati completi della seconda giornata con alcuni comunicati ufficiali dei circoli

Domenica sfortunata per l’US Tennis Beinasco impegnata nella seconda giornata di serie A1 femminile sui campi del TC Parioli Roma. Privata all’ultimo momento dell’apporto della sua numero 1, Giulia Gatto Monticone, a causa di un problema muscolare alla gamba, la formazione capitanata da Cristina Coletto ha ceduto al fotofinish i primi due singolari, entrambi terminati al match tie-break. L’ungherese Reka Luca Jani, all’esordio stagionale con i colori del circolo piemontese, dopo un primo set giocato alla pari con Martina Di Giuseppe e perso pur avendo avuto diversi set point nel tie-break, ha rimesso le cose a posto nella seconda frazione, conquistata 6-2. La decisione al terzo set nel quale la giocatrice di casa è risultata più lucida dopo un ottimo avvio. Sigillo sul 10-2 e punto Parioli Roma. Nell’altro campo, in contemporanea, lotta agguerrita anche tra la laziale del Beinasco, Federica Di Sarra, e la veterana del Parioli, Greta Arn (41 anni e non sentirli). La Di Sarra è scattata meglio dai blocchi ed ha fatto propria la prima frazione con un netto 6-2. Nella seconda il film del testa a testa è radicalmente cambiato, con la Arn che ha fatto la voce grossa pareggiando i conti con il 6-1 parziale. Ancora una volta tutto lasciato al match tie-break. Arn avanti 6-4 e ripresa dalla Di Sarra che ha avuto anche match point, l’ultimo sul 9-8. Alla fine Federica di Sarra si è arresa 12-14 e il Parioli ha incamerato il secondo punto. Alleggerita dalla tensione per l’andamento del confronto la romana Nastassia Burnett (vivaio del circolo di casa) ha regolato la giovane del Beinasco, Federica Rossi, chiudendo il match sul 6-2 6-1 in un’ora e 12 minuti. Il punto dell’1-3 è arrivato per i colori del Beinasco dal tandem Di Sarra / Rossi che si è imposto su quello rivale Arn / Lombardo con lo score di 6-0 6-4. Domenica prossima sfida decisiva per l’accesso ai play-off per l’US Tennis Beinasco che farà visita alle genovesi del TC 1893, oggi vittoriose senza affanni contro il CT Siena (4-0). Unico risultato utile sarà la vittoria perché attualmente il Beinasco insegue a quota 3 la coppia di testa del girone 1 (Parioli e Genova 1893 a quota 4): “Giornata nella quale le circostanze non ci sono state favorevoli – ha commentato Pierangelo Firgerio, direttore sportivo dell’US Tennis Beinasco – e hanno fatto sì che anche un prezioso pareggio a Roma ci sia sfuggito. Domenica prossima saremo chiamati all’impresa in terra ligure, non facile”.

Giornata positiva per il Tc Prato. Arrivano due vittorie sia per la formazione maschile che per quella femminile. La squadra campione d’Italia capitanata da Gianluca Rossi espugna Casale per 4-0 e si porta in testa al proprio girone con 4 punti insieme al Ct Lucca, prossima avversaria. Mentre i maschi in A2 superano 5-1 il Tc Filari Messina e dopo il 3-3 con l’Amp Pavia possono puntare ad accedere ai playoff promozione. Rispetto alla sfida di domenica scorsa dove non potettero giocare Cristina Kucova e Martina Trevisan si dovette ritirare la squadra laniera in questa occasione ha potuto contare sulla formazione al completo ed è arrivato un risultato tondo La kucova, soffrendo, ha superato 46 64 11-9 Stefania Rubini che aveva fatto finale al torneo di Perugia la settimana precedente, poi Martina Trevisan, senza dolore, sconfigge 75 63 Mihaela Buzarnescu (numero 100 al mondo) e porta la squadra toscana sul 2-0. Infine Lucrezia Stefanini da il 3-0 superando 62 63 Enola Chiesa. Poi il doppio Trevisan – Kucova ha la meglio per 61 75 su Rubini- Chiesa “Brave le ragazze a stare concentrate e a portare la vittoria – dice il capitano Gianluca Rossi – ora avremo lo scontro decisivo con Ct Lucca per il primo posto del girone ma voglio elogiare Lucrezia Stefanini e Asia Serafini che nella prima giornata sono state davvero brave e solo con un gruppo unito si possono raggiungere obiettivi importanti”.

Ecco i risultati della seconda giornata e le classifiche:

GIRONE 1

Tc Genova 1893 b. Ct Siena 4-0

Liudmila Samsonova (Genova) b. Alice Balducci 6-0 6-2

Lucia Bronzetti (genova) b. Chiara de Vito 6-1 6-1

Denise Valente (Genova) b. Agnes Lilla Bukta 6-2 6-3

Samsonova/Valente b. Balducci/De Vito 6-2 4-6 10-3

Tc Parioli (Roma) b. Tennis Beinasco 3-1

Martina di Giuseppe (Roma) b. Reka-Luca Jani 7-6(9) 2-6 10-2

Greta Arn (Roma) b. Federica Di Sarra 2-6 6-1 14-12

Nastassia Burnett b. Federica Rossi 6-2 6-1

Di Sarra/Rossi b. Arn/Lombardo 6-0 6-4

Classifica

4 (2) Tc Genova 1893

4 (2) Tc Parioli

3 (2) Tennis Beinasco

0 (2) Ct Siena

GIRONE 2

Bal Lumezzane -Tennis Lucca 1-3

Ylenia In-Albon (Lumezzane) b. Jessica Pieri 6-4 6-3

Bianca Turati (Lucca) b. Chiara catini 6-3 7-6(3)

Tatiana Pieri (Lucca) b. Eleonora Canovi 6-1 6-0

J.Pieri/Turati b. In-Albon/De Ponti 6-1 6-0

Società Canottieri Casale – Tc Prato 0-3

Lucrezia Stefanini (Prato) b. Enola Chiesa 6-2 6-3

Martina Trevisan (Prato) b. Mihaela Buzarnescu 7-5 6-3

Kristina Kucova (Prato) b. Stefania Rubini 4-6 6-4 11-9

Classifica

4 (2) Tennis Lucca

4 (2) Tc Prato

1 (2) Società Canottieri Casale

1 (2) Bal Lumezzane