Wawrinka e Muguruza sono diventati una coppia?

Stan Wawrinka e Garbiñe Muguruza erano fino a poco tempo fa due “single” campioni del Grand Slam non vincolati da nessun rapporto sentimentale.

I due tennisti però pare stiano insieme nelle ultime settimane, il che li rende la coppia di tennis più potente in circolazione.

Muguruza, nata in Venezuela ma spagnola di nazionalità, ha trascorso buona parte della sua quarantena in Svizzera, dove vive, e per alcune settimane è stata a casa dell’ex top 3 e vincitore di tre major. I due hanno condiviso foto negli stessi luoghi e i fan non si sono lasciati sfuggire questi particolari.

L’ex leader WTA e campionessa del Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017 si è anche allenata con Wawrinka in questo post-quarantena e sembra pronta a mantenere la buona forma della prima parte della stagione 2020, dove, ricordiamo, è stata finalista all’Australian Open.