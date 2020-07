Kim Clijsters ha ancora voglia di competere

Kim Clijsters, ex leader della classifica mondiale, ha visto il suo desiderio di tornare in campo, a 37 anni, interrotto dalla crisi di COVID-19, ma si assicura di continuare con la volontà e il duro lavoro per competere di nuovo ai massimi livelli.

Clijsters ha parlato con i giornalisti negli Stati Uniti, dove la prossima settimana gareggerà al World Team Tennis (WTT), che si terrà in West Virginia: “Bisogna credere nel processo. Non è a causa della pandemia che ho perso interesse nel tornare a giocare a tennis”, ha

dichiarato la belga.

Ricordiamo che il suo ultimo incontro ufficiale è stata una sconfitta contro la britannica Johanna Konta a febbraio al torneo di Monterrey in Messico.

Kim ha diviso i suoi mesi di pandemia tra Belgio e Stati Uniti.