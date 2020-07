Il Blitz in Ligura di Roger Federer per girare uno spot Barilla con Carola e Vittoria (Video)

Il video di Vittoria e Carola durante il lockdown per colpa del coronavirus era stato visto da dieci milioni di persone. Ora la Barilla ha portato il loro idolo a giocare con loro. Sempre sui tetti.

La Barilla, azienda di cui Federer è testimonial, ha pensato quindi a uno spot da realizzare proprio a Finale Ligure, con Vittoria, Carola e Roger. Federer, atterrato all’aeroporto di Villanova d’Albenga prima di essere accompagnato proprio a Finale Ligure, è stato subito riconosciuto dai passanti: qualcuno è riuscito a strappargli un selfie. «Conosco molto bene Alassio e i suoi campi da tennis. Un mio amico gioca sempre lì e me ne parla spesso», ha detto Federer al portale ivg.it.

Quello di Roger è stato un blitz in Liguria per girare un nuovo spot per la Barilla per Roger Federer. Dal Riviera Airport si è trasferito a Finale Ligure dove è rimasto diverse ore per le riprese. Poi il rientro a casa. Ad attendere il campione svizzero anche una rappresentanza alassina: il presidente dell’Hanbury Tennis Club di Alassio, John Skordis e il presidente del Consiglio Comunale, Massimo Parodi, che gli hanno consegnato un omaggio e scoprire che conosceva Alassio e l’Hanbury grazie ad un amico che frequenta abitualmente lo storico circolo alassino. “Una sorpresa e un’emozione al contempo. Devo ringraziare John Skordis per avermi fatto da interprete e per aver condiviso questo momento” ha detto Parodi.

“E’ un campione – il commento di John Skordis – nel campo e fuori. Gentilissimo e amichevole, si è mostrato davvero interessato alla nostra chiacchierata”.

Il famoso video di Vittoria e Carola