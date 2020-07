Us Open: il sindaco di New York conferma il torneo “La gente dovrà vederlo in televisione, ma continueremo a mantenere la tradizione del torneo”

Il sindaco di New York Bill de Blasio, ai microfoni della CNN, alla domanda se gli Us Open si disputeranno o saranno cancellati, ha risposto in questo modo: “Questo è uno dei numerosi eventi con attività sportive che si svolgeranno senza pubblico.

La gente dovrà vederlo in televisione, ma continueremo a mantenere la tradizione del torneo. Tennis e baseball torneranno a giocarsi”.