Mats Wilander sostiene Nick Kyrgios sulle polemiche delle ultime settimane

Mats Wilander, ex numero uno del mondo, ha parlato questo sabato delle recenti polemiche e non si è sottratto al tema di Nick Kyrgios, che recentemente ha svolto il ruolo di una sorta di poliziotto, criticando gli atteggiamenti dei colleghi che non sono stati al sicuro durante questo periodo di pandemia.

“Anche se la gente non ci crede, Kyrgios ha sempre dato l’esempio. Ha sempre promosso uno stile di vita divertente e non è una colpa questa. Nelle ultime settimane ha detto cose molto coerenti e credo che abbia ragione su Zverev, Thiem, e le altre questioni”, ha confessato lo svedese.