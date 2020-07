Serie A1 e ATP Challenger: Le finali di A1 a Todi e le notizie sui tornei challenger italiani

Assegnati i nuovi titoli italiani individuali a Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, la scintillante estate del tennis vedrà eletti anche i nuovi campioni di Serie A1. Il Tennis Club Todi 1971, sede dei Campionati Italiani Assoluti che hanno segnato la ripartenza del tennis azzurro, ospiterà infatti mercoledì 12 e giovedì 13 agosto la finale maschile e la finale femminile della massima competizione a squadre del nostro Paese.

Finali Serie A1 – La Federazione Italiana Tennis e MEF Tennis Events organizzano l’evento di chiusura del campionato che nel 2019 ha registrato il trionfo dello Sporting Club Selva Alta Vigevano tra gli uomini e quello del Tennis Club Prato tra le donne. Allora si giocò sul veloce indoor del Palatagliate di Lucca, stavolta a Todi sulla terra rossa outdoor. Tutto in diretta su SuperTennis TV, che trasmetterà gli incontri live garantendo la solita straordinaria copertura della manifestazione.

Todi Challenger – Archiviate le due tappe dello ZzzQuil Tennis Tour, che dopo i Campionati Italiani Assoluti ha visto il successo di Liudmila Samsonova e dello stesso Lorenzo Sonego al Tennis Club Perugia, la programmazione di MEF Tennis Events proseguirà poi con la ripartenza del circuito ATP Challenger. Ma senza cambiare location. Ancora il Tennis Club Todi 1971, che giungerà all’edizione numero 12 di un torneo internazionale che ha fatto da trampolino di lancio per numerosi giovani giocatori diventati poi campioni. Al via le qualificazioni sabato 15 agosto, la finale domenica 23.

Parma Challenger – Dulcis in fundo, sabato 5 settembre inizieranno le qualificazioni dell’ATP Challenger 125 di Parma, ospitato dal Tennis Club President. Internazionali di Tennis Emilia-Romagna, questa la denominazione del torneo, il cui upgrade di montepremi e di punti in palio lo spinge al secondo posto tra gli appuntamenti tennistici del nostro Paese, dietro gli Internazionali BNL d’Italia. Un menù ricco da godersi nella massima sicurezza: gli eventi di Todi e Perugia hanno dimostrato come i grandi tornei possano andare in scena rispettando i protocolli stabiliti dalle autorità, senza abbassare la qualità dello spettacolo e delle emozioni regalate dai protagonisti in campo. Serie A1 e circuito ATP Challenger: l’estate di MEF Tennis Events prende forma.