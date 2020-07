Sania Mirza: “Non posso rischiare di viaggiare senza la sicurezza necessaria per me e mio figlio”

L’ex numero uno al mondo Sania Mirza ha dichiarato di essere riluttante a tornare sui campi in un momento in cui il tennis è molto incerto.

“In un momento di tale incertezza, non capisco come si possa anche solo pensare di competere. Al momento mi sto allenando e ho paura che accada qualcosa. Ora non penso solo come giocatrice, ma anche come madre.

Finché non ci sarà un vaccino, non credo che si possa tornare alle competizioni. Non posso rischiare di viaggiare senza la sicurezza necessaria per me e mio figlio”.