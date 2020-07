Ranking: La WTA adotterà lo stesso sistema dell’ATP

È confermato: il circuito WTA adotterà lo stesso sistema di ranking provvisorio del circuito ATP, con una classifica di 22 mesi fino alla fine del 2020. Attualmente, la classifica femminile è definita con i 17 migliori risultati nelle ultime 52 settimane (12 mesi), ma questo cambierà fino alla fine dell’anno, con le tenniste che manterranno il loro punteggio attuale.

I criteri di qualificazione per le Finals WTA, che dovrebbeo svolgersi a Shenzhen, in Cina, non sono ancora stati rivelati, ma sono ancora in dubbio.