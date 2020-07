L’esibizione di Berlino perde un altro pezzo. Anche Nick Kyrgios dà forfait

Non ci sarà Nick

Nick Kyrgios, uno dei più critici per chi ha giocato tornei di esibizione nelle ultime settimane, ha deciso di essere coerente con il suo recente discorso e ha abbandonato il doppio torneo di esibizione di Berlino, in programma la prossima settimana. Il venticinquenne australiano rimarrà a Canberra e rispetterà le enormi restrizioni di viaggio che i cittadini locali devono affrontare in questo momento.

Il tennista australiano si unisce ad Alexander Zverev nel lotto dei forfait. Saranno sostituiti da Rudolf Molleker e Mischa Zverev.