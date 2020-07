Oltrepò Cup: Ecco maggiori dettagli dell’evento. C’è anche la presenza del pubblico

L’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (PV) il 23 e 24 luglio sarà la sede di un importante evento a squadre capitanate da Simone Vagnozzi e Flavio Cipolla, con 4 dei migliori giocatori ATP italiani, di cui 3 TOP 100.

L’evento sarà organizzato mantenendo tutte le misure di sicurezza e di prevenzione anti-Covid

Oltrepò Tennis Academy, il nuovo centro tecnico agonistico dell’Oltrepo pavese per la pratica del tennis e l’avviamento al professionismo, con la guida del Direttore Tecnico Andrea Valdetara, ospiterà un torneo esibizione in 2 giornate – quella di giovedì 23 luglio e di venerdì 24 luglio – in cui a darsi battaglia saranno nientemeno che 4 dei migliori tennisti italiani, divisi in due squadre: Lorenzo Sonego n. 46 ATP e Stefano Travaglia n. 86 ATP, capitanati da coach Simone Vagnozzi, contro Alessandro Giannessi n. 160 ATP e Gianluca Mager n. 79 ATP, guidati dal coach Flavio Cipolla.

Si gioca con una formula simile a quella della Coppa Davis: 2 singoli per ciascuna giornata e, in caso di parità, il doppio decisivo. I singoli sono al meglio dei tre set, con il terzo set super tie-break, mentre il doppio decisivo due set su tre, tutti super tie-break.

Questo l’ordine di gioco e gli orari delle partite:

giovedì 23 ore 19.00 Giannessi – Sonego

ore 21.00 Travaglia – Mager

venerdì 24 ore 19.00 Travaglia – Giannessi

ore 21.00 Sonego – Mager

L’ingresso all’evento è libero e aperto al pubblico (previa prenotazione) per un massimo di 200 persone per entrambe le serate. Saranno osservate tutte le misure di sicurezza e di prevenzione anti-Covid come la misurazione della temperatura, il distanziamento sociale nelle tribune, l’utilizzo della mascherina e la presenza di distributori di gel igienizzante.

Durante l’evento sarà proposta una degustazione di eccellenze locali offerte dai seguenti produttori:

 Azienda Agricola Montelio – Codevilla (PV)

 Salumificio Artigianale Thogan Porri – Casa Cucchi (PV)

 Oltrenero – Zenevredo (PV)

 Caseificio F.lli Cavanna – Rivanazzano (PV)

Con queste parole commenta Andrea Valdetara: “La partnership tra Oltrepò Tennis Academy e SV Tennis Team di Simone Vagnozzi sta già dando ottimi frutti e grandi riscontri: dopo gli allenamenti dei nostri ragazzi a San Benedetto del Tronto insieme a un top player come Stefano Travaglia e lo stage tenuto da Simone qui in OTA in collaborazione con il nostro staff, ecco ora questo evento con alcuni dei migliori tennisti italiani. E’ per noi un grande onore ospitarlo e credo sarà un importante stimolo per i nostri atleti a migliorarsi sempre e a mantenere un atteggiamento in campo più simile possibile a questi top player”.