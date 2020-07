Nick Kyrgios ancora duro verso Djokovic, Thiem e Zverev

Nick Kyrgios, 25 anni, è tornato a parlare di Novak Djokovic, Dominic Thiem e Alexander Zverev sulla scia delle controversie relative all’Adria Tour. Tutto perché Thiem ha difeso sia Djokovic che Zverev questo martedì, dicendo che persone come Nick Kyrgios, stanco di commettere errori nella sua vita, dovrebbero capire gli errori dei suoi colleghi invece di criticarli apertamente.

“Di che diavolo stai parlando? Errori come rompere le racchette? Parlare a vanvera? Uscire una volta ogni tanto? Come fanno tutti gli altri? Nessuno di voi ha il livello intellettuale per capire da dove vengo. Questo dimostra solo cosa pensano Djokovic, Thiem e Zverev (della pandemia). Due di loro festeggiano come matti, ci sono persone che intanto muoiono e un altro viene per difenderli. Queste sono le persone che abbiamo al top”, ha sparato Nick.