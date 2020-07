Il tennista che cerca lavoro. Corsi per l’area di Los Angeles

La pandemia ha messo in difficoltà molti tennisti professionisti e alcuni di loro sono alla ricerca di nuove soluzioni per la loro vita lavorativa. Questo lunedì, il giornale spagnolo ‘Marca’ racconta la storia di un tennista che ha messo un annuncio di ‘lavoro’ dove rivela le sue credenziali.

Nell’annuncio, il giocatore in questione dichiara di aver giocato tutti e 4 i Grand Slam in carriera, di aver partecipato a numerosi tornei ATP in singolare e doppio contro i migliori giocatori del mondo, e di aver rappresentato la sua squadra anche in Coppa Davis. I corsi sono per l’area di Los Angeles.