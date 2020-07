Roger Federer rivela che non è certo che gli US Open si svolgeranno. Una decisione verrà presa tra il 15 e il 30 Luglio

Roger Federer, numero quattro del mondo, non gareggerà più fino alla fine della stagione, ma sembra essere ben informato in tutte le questioni relative a questo sport. Il 38enne svizzero (che festeggierà 39 anni il prossimo 08 Agosto) ha rivelato durante il lancio della sua linea di calzature che non è ancora certo che gli US Open si svolgeranno…

“Sono in contatto con gli US Open e proprio ieri ho parlato con gli organizzatori del torneo. Mi hanno detto che tra il 15 e il 30 luglio decideranno cosa accadrà con la manifestazione. Questi sono tempi incerti per il tennis. I viaggi e la quarantena sono un grosso problema”, ha ricordato lo svizzero.