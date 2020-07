Roger Federer vuole ritornare a giocare a tennis: “il tennis mi manca! mi appresto ad affontare un blocco di venti settimane di preparazione fisica”

Roger Federer ha parlato di questo stranto 2020: “Nei primi sei mesi ho disputato gli Australian Open, ho subito due operazioni e ho avuto bisogno delle stampelle durante la rieducazione. Il mio ultimo match è stato quello d’esibizione con Rafael Nadal in Sudafrica. Poi sono arrivati il COVID-19, l’autoisolamento e il divieto di viaggiare. E Wimbledon e le Olimpiadi sono state cancellate. Sono davvero tante cose…”

“È stato bello e piacevole restare a casa per così tanto tempo, non succedeva da almeno 25 anni, ma il tennis mi manca! In questi giorni vorrei essere in campo a Wimbledon, un torneo che mi ha dato tantissimo e che avrebbe dovuto essere in pieno svolgimento”.

Oggi è un giorno speciale, 17 anni fa ho vinto il mio primo Slam a Wimbledon. “Uno dei miei grandi obiettivi è proprio tornare a giocare a Wimbledon. Per raggiungerlo faccio rieducazione, lavoro duramente tutti i giorni e mi appresto ad affontare un blocco di venti settimane di preparazione fisica”.

Olimpiadi: “Nonostante la mia sconfitta nel 2012 in finale a Wimbledon, è stata una grande esperienza. Non sono potuto andare a Rio de Janeiro a causa dell’operazione al ginocchio e quest’anno sappiamo tutti cosa è successo. Per quanto riguarda il 2021, andare a Tokyo è uno dei miei obiettivi principali”.