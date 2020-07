Campionato Serie A1 Maschile: I risultati completi della prima giornata

Una gran bella giornata di sport quella vissuta domenica 5 luglio sui campi del Ct Palermo impreziosita dalla presenza di due top 100 Atp quali Lorenzo Sonego campione assoluto italiano a Todi e Stefano Travaglia i quali hanno fatto la differenza nel successo per 5-1 del Tc Italia Forte dei Marmi sul Ct Palermo.

La sfida era valevole per la prima giornata della fase a gironi della serie A1 maschile, quest’anno di scena a luglio e non tra ottobre e novembre.

Nulla da rimproverare ai ragazzi guidati dal capitano Davide Cocco che hanno dato il massimo al cospetto di una delle favorite per il tricolore.

Nel primo singolare, vittoria del marchigiano Stefano Travaglia ( numero 86 al mondo) sul mazarese Omar Giacalone col punteggio di 63 64.

il trentenne Claudio Fortuna al termine di una vera e propria battaglia (due ore e trentaquattro minuti la durata) è stato superato 57 63 12-10 al longtiebreak da Marco Furlanetto.

Il campione assoluto italiano, il torinese Lorenzo Sonego, reduce dal successo a Perugia e giunto in Sicilia poche ore prima dell’inizio del confronto, ha sconfitto lo spagnolo Carlos Gomez Herrera per 61 76. Da segnalare che il tennista iberico nel secondo set era sotto per 4-0.

Infine Edoardo Graziani si è imposto 64 61 a scapito del sedicenne mancino Gabriele Piraino il quale a inizio secondo set si è infortunato alla caviglia, problema che lo ha condizionato in maniera evidente.

Nei doppi, successo (questo l’unico punto del Ct Palermo) di Giacalone – Gomez Herrera su Furlanetto – Graziani e di Travaglia -Trusendi su Trapani – Passalacqua.

Domenica 12 luglio, trasferta a Bari contro l’Angiulli che nell’altra gara del girone è stato sconfitto fuori casa a Torre del Greco per 4-2.

Comincia con una sconfitta la quinta avventura consecutiva in serie A1 maschile del Circolo Tennis Massa Lombarda, che nella prima giornata del girone 2 ha ceduto per 4-2 nella trasferta al Tennis Club Parioli Roma.

Sui campi di uno dei circoli in assoluto più antichi d’Italia (fondato nel 1906) la giovanissima formazione capitanata da Michele Montalbini, nell’occasione senza poter contare sull’apporto dei suoi stranieri (lo slovacco Alex Molcan e lo spagnolo Pablo Vivero Gonzalez) e soprattutto sull’infortunato Julian Ocleppo (problema al polso sinistro), si è trovata subito a dover inseguire i capitolini, visto che lo junior azzurro Flavio Cobolli ha superato in due set Samuele Ramazzotti. Stessa sorte per Francesco Forti, ragazzo di Cesenatico che fa base al Centro Federale di Tirrenia (spegnerà 21 candeline il 26 luglio, numero 446 del ranking Atp), sconfitto in due set dall’esperto Matteo Fago (2.1) nel confronto fra i numeri uno delle due formazioni, così come Lorenzo Rottoli si è arreso a Francesco Bessire. L’unico punto in singolare per il team romagnolo porta la firma dell’under 18 Luciano Darderi (2002), altro talento seguito dalla Federazione, che ha confermato quanto di positivo mostrato ai recenti Campionati Italiani Assoluti a Todi e al successivo torneo di Perugia lasciando tre game ad Andrea Bessire. Lo stesso Darderi, in coppia con Forti, consentiva al Ct Massa Lombarda di accorciare le distanze, ma nell’ultimo doppio che poteva valere il pareggio il duo Ramazzotti/Rottoli dopo aver fatto suo il primo set cedeva al match tie-break a Cobolli-Fago, determinanti per l’affermazione della compagine romana.

Alla vigilia dell’esordio, al Tennis Club Crema avrebbero firmato per un 3-3 contro il Tennis Club Genova 1893. Ma a conti fatti il pareggio casalingo che ha inaugurato l’edizione 2020 della Serie A1 sta perfino stretto ai ragazzi di Armando Zanotti, che avrebbero meritato qualcosa in più. Lo dicono i punteggi degli incontri: a fronte di tre sfide vinte in due set, un paio delle quali piuttosto agevolmente, per i cremaschi sono arrivate tre sconfitte al terzo, da quest’anno sostituito da un long tie-break ai 10 punti anche negli incontri di singolare. Significa che sarebbe bastato poco per incassare il successo che avrebbe garantito la vetta solitaria della classifica (in virtù del 3-3 fra Tc Sinalunga e Tennis Comunali Vicenza nell’altro duello del Gruppo 3), ma è anche vero che sulla terra all’aperto di via del Fante – a porte chiuse – la giornata era iniziata in salita, con gli ospiti a segno nei primi due incontri. Nella sfida fra giovani promesse, il ligure Matteo Arnaldi ha rimontato un set a Samuel Vincent Ruggeri, imponendosi per 3-6 6-1 10/7, e poco dopo Federico Arnaboldi ha firmato il 2-0 contenendo il tentativo di riaprire il match di Riccardo Sinicropi, bravo a rialzarsi dopo un avvio complesso ma poi beffato per un soffio. Tuttavia, da lì in avanti la musica è cambiata, con uno splendido Andrey Golubev che ha riacceso gli animi dei padroni di casa.

Il 33enne kazako ha sfoderato un match splendido per battere col punteggio di 6-4 7-6 il numero uno rivale Andrea Arnaboldi, recente finalista ai Campionati italiani di Todi, mentre una ventina di minuti più tardi è arrivato il 2-2 di Lorenzo Bresciani, che proprio al Tc Crema sta provando a lanciarsi nel mondo dei “pro”. Il 19enne mantovano l’ha spuntata per 6-4 6-2 su Mirko Lagasio, portando il match alla pausa su una situazione di parità. Poi è stata la volta dei doppi, che hanno fissato il definitivo 3-3, non senza rimpianti per la formazione lombarda. Perché, mentre sul Campo 1 Golubev e Vincent Ruggeri passeggiavano contro Arnaldi/Lagasio (6-2 6-2 il punteggio), sul Campo 2 Sinicropi e Bresciani hanno fatto sentire il profumo del successo, strappando il primo set ai cugini Arnaboldi. Ma i due canturini del Tc Genova non si sono arresi e sono emersi alla distanza, imponendosi per 4-6 6-3 10/7. “Il pareggio ci sta un po’ stretto – ha detto il presidente Stefano Agostino –, e conquistare i tre punti oggi sarebbe stato un grandissimo passo avanti verso il secondo posto, che significa salvezza diretta. Peccato, ma la squadra ha risposto comunque alla grande, malgrado mancassero i nostri due elementi di punta Lorenzi e Ungur”. Un segnale più che positivo in vista del prossimo duello, domenica 12 luglio (alle ore 15) al Tennis Comunali Vicenza, contro una formazione che può contare su Aljaz Bedene (n.61 Atp) e Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros del 2018. Nomi importanti, anche se il Tc Crema ha già dimostrato di avere le armi per giocarsela con tutte le rivali.

I risultati della prima giornata (domenica 5 luglio):

Girone 1

Selva Alta Vigevano c. TC Match Ball Siracusa 4-2

Filippo Baldi (Vigevano) b. Alessandro Ingarao 6-4 6-1

Roberto Marcora (Vigevano) b. Antonio Massara 6-4 6-2

Yannick Maden (Siracusa) b. Antoine Hoang 6-2 4-6 10-8

Ettore Zito (Siracusa) b. Simone Camposeo 6-1 7-6(2)

Marcora/Dadda b. Zito/Maden 6-4 4-6 10-3

Hoang/Baldi b. Massara/Ingarao 7-5 6-1

Ct Maglie c. Sporting Club Sassuolo 1-5

Enrico Della Valle (Sassuolo) b. Erik Crepaldi 7-5 7-6(1)

Michele Vianello (Sassuolo) b. Francesco Garzelli 6-0 2-6 10-6

Federico Bondioli (Sassuolo) b. Lorenzo Lorusso (7-6(5) 7-6(8)

Roberto Carballes Baena (Sassuolo) b. Geoffrey Blancaneux 6-2 6-3

Crepaldi/Garzelli b. Vianello Bondioli 3-6 6-1 10-5

Carballes Baena/Della Valle b. Blancaneux/Lorusso 6-2 6-0

Classifica: Selva Alta Vigevano e Sc Sassuolo 2 punti, Match ball Siracusa e Ct Maglie 0.

Girone 2

Park Tennis Club Genova c. Ct Vela Messina 5-1

Lorenzo Musetti (Genova) b. Domenico Cutuli 7-6 6-1

Bernabè Zapata Miralles (Messina) b. Alessandro Giannessi 6-2 6-1

Luigi Sorrentino (Genova) b. Giorgio Tabacco 2-6 6-2 10-7

Pablo Andujar (Genova) b. Salvatore Caruso 7-6(3) 7-5

Musetti/Giannessi b. F. tabacco/Cutuli 6-1 6-7(3) 10-4

Andujar/Sorrentino b. G.Tabacco/Zapata Miralles 6-4 6-2

Tc Parioli c. Ctd Massalombarda 4-2

Francesco Bessire (Parioli) b. Lorenzo Rottoli 6-2 6-2

Matteo Fago (Parioli) b. Francesco Forti 6-2 6-3

Flavio Cobolli (Parioli) b. Samuele Ramazzotti 6-3 6-2

Luciano Darderi (Massalombarda) b. Andrea Bessire 6-1 6-2

Cobolli/Fago b. Rottoli /Ramazzotti 3-6 6-4 10-0

Forti/Darderi b. Bessire/Bessire 6-2 6-2

Classifica: Park Genova e Tc Parioli 2 punti, Ct Vela Messina e CTD Massalombarda 0

Girone 3

Tc Sinalunga c. Tennis Comunali Vicenza 3-3

Aljaz Bedene (Vicenza) b. Bruno Santos Sant’Anna 6-3 6-4

Marcello Serafini (Sinalunga) b. Giovanni Peruffo 7-5 6-4

Marco Cecchinato (Vicenza) b. Luca Vanni 4-6 7-5 10-6

Matteo Gigante (Sinalunga) b. Gabriele Bosio 6-1 6-2

Bedene/Cecchinato b. Gigante/Serafini 6-4 6-2

Vanni/Miceli b. Bosio/Peruffo 7-6(5) 7-6(5)

Tc Crema c. Tc Genova 1893 3-3

Lorenzo Bresciani (Crema) b. Mirko Lagasio 6-4 6-2

Andrey Golubev (Crema) b. Andrea Arnaboldi 6-4 7-6(6)

Federico Arnaboldi (Genova) b. Riccardo Sinicropi 6-2 5-7 10-6

Matteo Arnaldi (Genova b. Samuel Vincent Ruggeri 3-6 6-1 10-7

Golubev/V.Ruggeri b. Arnaldi/Lagasio 6-2 6-2

Arnaboldi A./Arnaboldi F. b. Bresciani/Sinicropi 4-6 6-3 10-7

Classifica: Tc Sinalunga, Tennis Comunali Vicenza, Tc Crema e Tc Genova, punti 1.

Girone 4

New Tennis Torre del Greco c. Sg Angiulli 4-2

Raul Brancaccio (Torre del Greco) b. Benito Massacri 6-2 6-4

Gian Marco Moroni (Torre del Greco) b. Oriol Roca Batalla 6-3 4-6 10-8

Giovanni Cozzolino (Torre del Greco) b. Alessio Azzalini 6-3 6-3

Andrea Pellegrino (Angiulli Bari) b. Garcia Lopez 3-6 7-6 (4) 10-2

Garcia Lopez/Quinzi b. Azzalini/Massacri 6-1 6-2

Pellegrino/Roca Batalla b. Brancaccio/Cozzolino 6-4 4-6 10-4

Circolo del Tennis Palermo c. Tennis Club Italia Forte dei Marmi 1-5

Stefano Travaglia (Forte dei Marmi) b. Omar Giacalone 6-3 6-4

Marco Furlanetto (Forte dei Marmi) b. Claudio Fortuna 5-7 6-3 12-10

Lorenzo Sonego (Forte dei Marmi) b. Carlos Gomez Herrera 6-1 7-6(4)

Edoardo Graziani b. Gabriele Piraino 6-4 6-1

Giacalone/Gomez Herrera b. Furlanetto/Graziani 6-4 4-6 10-6

Trusendi/Travaglia b. Passalacqua/Trapani 6-1 6-2

Classifica: TC Italia Forte dei Marmi e New Tennis Torre del Greco 2 punti, SG Angiulli Bari e Ct Palermo 0.