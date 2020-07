Tensione tra Corentin Moutet e il padre di Tsitsipas (Video)

Corentin Moutet e Stefanos Tsitsipas, due ragazzi di 21 anni con un talento e un temperamento speciale, si sono incontrati questa domenica nell’ottavo turno dell’Ultimate Tennis Showdown presso la Patrick Mouratoglou’s Academy, in uno degli incontri più interessanti.

Il greco ha superato il francese alla morte improvvisa, dopo aver perso i primi due quarti di partita in questo format speciale, ma il duello è stato caratterizzato da una serie di momenti di tensione che hanno coinvolto il padre di Tsitsipas. Moutet non ha gradito l’atteggiamento di Apostolos durante la partita e ha dichiarato durante il match: “Stefanos è un ragazzo fantastico, ma suo padre è un pazzo. Lo pensano tutti i giocatori dell’ATP Tour. Parla sempre quando servo, mi fa davvero incazzare il suo atteggiamento”, ha sparato il transalpino.

Anche Tsitsipas ha parlato della questione. “Mi sono già trovato in questa situazione in passato e non vedo perché dovrebbe essere un problema. Mio padre cercava di incoraggiarmi. Ci sono allenatori che fanno lo stesso e non ci vedo alcun problema in tutto questo”.