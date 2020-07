Alexander Zverev potrebbe essere escluso dal torneo di Berlino dopo aver violato l’isolamento

Alexander Zverev, figura di spicco del tennis tedesco, potrebbe essere cancellato dalla lista dei partecipanti del torneo di esibizione di Berlino in programma la prossima settimana dopo le polemiche che lo hanno circondato nei giorni scorsi. Sascha, che è risultato negativo dopo l’Adria Tour, ha assicurato che si sarebbe isolato per evitare rischi, ma è stato ‘catturato’ in una festa con centinaia di persone e nessuna distanza sociale.

Edwin Weindorfer, responsabile dell’organizzazione della gara, ha attaccato il connazionale: “Non ho ancora deciso cosa farò, ma consiglio Alexander di prendere le necessarie precauzioni. Sascha, posso dirti che qui a Berlino abbiamo regole di condotta molto chiare”, ha affermato.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, anche Dominic Thiem e Nick Kyrgios.