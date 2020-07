Rafael Nadal ha una curiosa rivelazione: “Ho giocato sotto infiltrazione nella finale di Wimbledon 08”

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha rilasciato un’intervista a Movistar + dove ha fatto una rivelazione esplosiva sulla finale di Wimbledon del 2008:

“Non l’ho mai detto, ma nella finale di Wimbledon nel 2008 ho dovuto giocare con una infiltrazione al piede dall’inizio della partita. Non solo in quella partita, ma anche in alcune partite precedenti. Le soste dell’incontro hanno in qualche modo complicato la situazione. L’anestesia al piede aveva una durata. E io, senza infiltrazione, non potevo giocare. Ne avevo bisogno perchè avevo dolore quando giocavo senza alcuna infiltrazione . Ho avuto un problema durante il torneo al piede e praticamente, non mi sono allenato perché non riuscivo a farlo. Ero nervoso perché non sapevo quanto sarebbe durata l’infiltrazione”.

Rafael Nadal ha vinto il torneo di Wimbledon per la prima volta proprio nel 2008, quando ha battuto Roger Federer in una finale epica.