Roland Garros 2020: trapelano le prime informazioni sulla presenza del pubblico

BIGLIETTI PER ROLAND GARROS 2020

Secondo la stampa francese (in particolare il collega Eric Salliot), inizia a delienarsi il quadro della possibile presenza di pubblico al prossimo Roland Garros, al via domenica 27 settembre (il giorno della finale degli Internazionali d’Italia).

Sottolineando che la situazione è “dynamique”, ossia fluida a seconda delle condizioni del virus a Parigi, sembra che gli organizzatori stiano per far scattare le vendite dei biglietti al 50% della capacità normale, con regole di ingresso identiche a quelle per i cinema, ossia con uso di mascherine protettive obbligatorio, controllo della temperatura e gel sanificante prima dell’ingresso.

Saranno previsti 20mila spettatori per le prime giornate di gioco, e un massimo di 10mila per le finali.

Al momento dell’acquisto online, sarà consentito comprare un blocco di massimo 4 biglietti con posti adiacenti nei tre stadi principali (Chatrier, Lenglen, nuovo campo Mathieu). Nei campi secondari invece questo non sarà permesso: solo acquisti di posti individuali, uno dei due posti sarà lasciato vuoto per creare una distanza tra gli spettatori.

Vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate con l’avvio della vendita degli biglietti.