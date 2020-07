Esibizione di Berlino: Ci sarà la presenza di pubblico. Al via anche Zverev e Krygios. Confermata la presenza di Jannik Sinner

Il torneo di esibizione di Berlino è uno degli eventi più attesi del mese di luglio, in quanto riunisce grandi tennisti e lo fa in un format di gara in cui si giocherà su campi in erba e cemento.

Sarà curioso osservare Nick Kyrgios e Alexander Zverev dopo le polemiche dei giorni scorsi, insieme ad altri grandi giocatori come Dominic Thiem, il nostro Jannik Sinner ed il veterano, ormai ritirato Tommy Haas.

L’organizzazione ha deciso di fissare ad 800 spettatori il permesso di assistere alle partite sugli spalti nell’evento che si disputerà sull’erba di Berlino dal 13 al 15 Luglio, mentre saranno 200 gli ammessi sul campo in cemento installato in un hangar dell’aeroporto di Tempelhof evento in programma dal 17 al 19 Luglio.

Nelle informazioni è stato spiegato che la temperatura sarà presa ad ogni giocatore durante l’avvenimeto e i tennisti saranno costretti a mantenere la distanza sociale dentro e fuori dai campi. Elina Svitolina, Petra Kvitova e Kiki Bertens sono le principali attrazioni del torneo femminile.